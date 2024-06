Dragon Quest III HD-2D Remake dukker opp igjen for å sette utgivelsesdato

HQ

En av de beste nyhetene i Nintendo Direct kom fra Square Enix, da de etter mange års stillhet endelig avslørte litt ny informasjon om Dragon Quest III HD-2D Remake. Som du vet, ble denne tittelen annonsert for over tre år siden, og vi har aldri hørt noe offisielt om den igjen, før nå.

Dragon Quest III HD-2D Remake kommer til PC, Nintendo Switch, PS5 og Xbox Series 14. november, og det vil være første gang europeiske spillere vil kunne glede seg over historien, ettersom den originale tittelen (utgitt for Super Famicom i 1988) ikke ble utgitt i Europa, og i Nord-Amerika kom den først i 2001 i en senere versjon for Game Boy Color.

Denne oppdaterte versjonen med moderne HD-2D-teknologi inneholder ikke bare et grafisk sprang fremover, men også forbedringer av brukergrensesnittet, nye og oppdaterte funksjoner og en polert historie for anledningen.

Hvis du er fan av klassiske rollespill, Dragon Quest og eventyrspill, må du ikke gå glipp av det. Du kan sjekke ut traileren og skjermbildene nedenfor, i tillegg til våre inntrykk etter å ha testet en tidlig versjon.