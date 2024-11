Dragon Quest III HD-2D Remake er allerede det mest solgte spillet i 2024 i Japan

HQ

Den største serien når det gjelder japanske rollespill er Final Fantasy. I hvert fall i Vesten. I Japan er det ikke like åpenbart, for her har Dragon Quest -serien vanligvis fått mest oppmerksomhet og har faktisk solgt langt mer.

I dag får vi en fin bekreftelse på hvor populær serien faktisk er via Famitsu, som avslører at Dragon Quest III HD-2D Remake solgte forbløffende 826 945 eksemplarer (hvorav 641 195 til Switch) i løpet av sin første uke på markedet. Det er over ti ganger så mye som resten av topp 10 til sammen, og kanskje enda mer imponerende ... det betyr, ifølge Genki, at spillet "umiddelbart vil bli det mest solgte spillet i Japan i hele 2024".

Det er også verdt å nevne at spillet ifølge Genki er utsolgt mange steder, så hvis det bare hadde vært mer tilgjengelig i butikkene, ville salget ha vært enda høyere...

Takk, VGC.