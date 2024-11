Dragon Quest III HD-2D Remake er den største Square Enix-lanseringen noensinne på Steam

HQ

Som vi har hatt gleden av å skrive flere ganger i år, har det vært et fantastisk år for japanske rollespill. Det siste store prosjektet som slippes i 2024 er trolig forrige ukes lansering av Dragon Quest III HD-2D Remake.

Dagen etter premieren kunne vi rapportere at spillet ble en kjempesuksess på Steam med over 34 000 samtidige spillere, og slo dermed andre storheter som Persona 4 Golden (29 984) og Final Fantasy XVI (27 508) - og bare marginalt mindre enn Persona 5 Royal (35 474).

Men i løpet av helgen fortsatte det å koke, og rekorden har nå blitt redusert betraktelig. Ifølge SteamDB har Dragon Quest III HD-2D Remake nå klatret til 45 357 samtidige spillere i løpet av åpningshelgen, noe som gjør det til Square Enix' største åpning noensinne, og hakk i hæl på Like a Dragon: Infinite Wealth (46,161).

Veldig imponerende, selvfølgelig, og vi kan tenke oss at mange japanske utviklere etter 2024 vil ha begynt å utvikle nye spill i sjangeren, ettersom det nå definitivt er bevist at det er et enormt marked for dette.