Dragon Quest III HD-2D Remake får en tidlig lanseringstrailer

Normalt slippes en lanseringstrailer for et spill i forbindelse med lanseringen, eller høyst noen dager før. Square Enix har imidlertid valgt å sende ut lanseringstraileren for det kommende japanske rollespillet Dragon Quest III HD-2D Remake to uker før premieredatoen.

Som navnet antyder, er dette en nyutgivelse av NES-spillet Dragon Age III fra 1988, som nå har blitt piffet opp på en måte som minner oss om blant annet Octopath Traveler og Live A Live. Lanseringstraileren er to og et halvt minutt lang, og gjør en god jobb med å både presentere det grunnleggende i historien, men også vise frem mye gameplay og forskjellige miljøer.

Ta en titt på videoen nedenfor. 14. november er premieredatoen for Dragon Quest III HD-2D Remake på PC, PlayStation, Switch og Xbox.