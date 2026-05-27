Dragon Quest Monsters: The Withered World kunngjort; planlagt utgitt før DQ XII: Beyond Dreams

Square Enix' korte, men intense livestream for å feire 40-årsjubileet til Dragon Quest er over, og den har endelig gitt oss et glimt inn i fremtiden til den langvarige serien.

Vi har allerede diskutert det neste store mainline-prosjektet, Dragon Quest XII: Beyond Dreams, men under dagens streaming kunngjorde produsent Yosuke Saito og spilldesigner Yuji Horii et annet nytt prosjekt, Dragon Quest Monsters: The Withered World. Vi vet ingenting om denne nye tittelen i spin-off-serien, ettersom vi bare har sett et stykke konseptkunst med hovedpersonene Blanca og Nera, som også spilte en nøkkelrolle i Dragon Quest V: The Hand of the Heavenly Bride.

Dragon Quest Monsters: The Withered World vil bli utgitt - så mye er bekreftet - på PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch og Nintendo Switch 2 ved lansering. Dette er litt i tråd med hva Horii selv antydet i intervjuet vi hadde med ham i fjor, da han sa at de støttet Nintendo Switch 2.

Ta en titt på den korte teaseren for Dragon Quest Monsters: The Withered World nedenfor.