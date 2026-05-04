Dragon Quest-regissør: Det er lett å få folk til å gråte, men vanskeligere å overraske dem

Hvis du spiller Dragon Quest-serien (som kan kalles utgangspunktet for japanske rollespill), vet du at den vanligvis byr på en følelsesmessig berg-og-dal-bane-tur med både subtile øyeblikk, mer bombastiske scener og komedie. Det er imidlertid ikke alltid like lett å oppnå denne balansen på en troverdig måte som engasjerer fansen, og Dragon Quest-veteranen Jin Fujisawa forteller nå i et intervju med The Change (via Automaton) hva han har lært av seriens grunnlegger, Yuji Horii.

Fujisawa, som regisserte både Dragon Quest 9 og 10, pleide å mene at historien alltid var det viktigste elementet for et engasjerende rollespill, men Horii hadde et annet perspektiv på saken. Fujisawa forklarer :

"Horii-san ville sagt: Det handler ikke om historien, det er opplevelsen som betyr noe. Du begynner med å tenke på hva slags opplevelse du vil at spilleren skal gå gjennom."

Som et konkret eksempel på hva han mener, nevner han Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride, der du som spiller må velge hvem du vil gifte deg med, en beslutning som krever nøye gjennomtenkning:

"Det er nettopp fordi kjernen i denne hendelsen er den sterke opplevelsen av å velge en ektefelle, at det oppstår en unik historie for hver spiller."

Han innrømmer at det tok ham en stund å omfavne denne filosofien, og til å begynne med motsatte han seg faktisk ideen. I dag har han imidlertid innsett at Horii hadde helt rett:

"[Horii er] en som ønsker å skape ting som ingen har sett før, ting som bryter med forventningene og får folk til å tenke: "Vent, hva? Er det mulig? Når man er ung, er det lett å bli oppslukt av ønsket om å få folk til å gråte, men det er mye vanskeligere å berøre folk gjennom overraskelse. Og når folk blir følelsesmessig rørt av overraskelsen, er det da de virkelig føler lykke."

Fujisawa forlot Square Enix i 2018 etter 20 år i selskapet, og i dag er han daglig leder i Daiyonkyokai (The Fourth Boundary). Dragon Age feirer for øvrig 40-årsjubileum i 2026, så vi kommer sannsynligvis til å høre mer om serien i de kommende månedene.