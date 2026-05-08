Dragon Quest, Silent Hill, og Angry Birds innlemmet i World Video Game Hall of Fame

HQ

Strong National Museum of Play har det siste tiåret arbeidet med å utvide World Video Game Hall of Fame, der de ønsker å sette søkelyset på og udødeliggjøre noen av de mest ikoniske og minneverdige spillene gjennom tidene. I årenes løp har Tetris, World of Warcraft, Resident Evil, Goldeneye, Tamagotchi og mange flere blitt lagt til, og nå er det klart hvem som blir innlemmet i 2026.

I år er det fire nye medlemmer som introduseres, og alle fire er absolutt verdige til å bli foreviget i en slik samling. Dragon Quest leder an etter å ha underholdt spillere over hele verden i 40 år og praktisk talt grunnlagt JRPG-segmentet. Videre følger Silent Hill, som kanskje er den serien vi kan tilskrive den svært populære overlevelsesskrekksjangeren, til tross for at den ikke har en moderne arv som er like bred som Resident Evil.

Nestemann ut er FIFA International Soccer, som i realiteten er prosjektet som gikk slik at hovedserien FIFA kunne kjøre. Selv om FIFA ikke lenger eksisterer etter at EA Sports FC har tatt over, er det fortsatt et av de største spillene hvert år. Til slutt har vi kanskje det mest berømte mobilspillet gjennom tidene, Angry Birds, der det populære prosjektet har nådd ut til utallige spillere i løpet av årene siden det ble lansert.

For å se hele listen over de innlemmede i World Video Game Hall of Fame, kan du gå over her, hvor det også finnes massevis av ekstra informasjon om hver enkelt innlemmet og hva som gjør dem spesielle.