Dragon Quest VII Reimagined tilbyr en helt ny slutt på eventyret

HQ

Hvis du ennå ikke har oppdaget den fantastiske Dragon Quest III HD-2D Remake, synes vi du bør prøve den med en gang, og deretter spille den enda bedre Dragon Quest I & II HD-2D Remake (ja, den tredje først, deretter nyinnspillingen av den første og andre).

Hvis du allerede har spilt gjennom disse, er du sannsynligvis sulten på mer Dragon Quest, og heldigvis er det en på vei. I tillegg til HD-2D-utgaver av de eldste titlene, jobber Square Enix også med en nyinnspilling av Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past (opprinnelig utgitt til PlayStation i 2000 og nyinnspilt til Nintendo 3DS i 2013, så dette er enda en nyinnspilling for kraftigere formater).

Nyinnspillingen heter Dragon Quest VII Reimagined, og i et intervju med Game Informer avslører produsent Takeshi Ichikawa en stor overraskelse :

"[Reimagined] følger fortellingen i den opprinnelige historien, men avhengig av noen av [...] spillerens valg, vil spillerne få se en ny konklusjon som aldri har blitt sett før i tidligere iterasjoner."

I bunn og grunn innebærer dette at eventyret ditt kan avsluttes på en måte som ikke har eksistert tidligere, noe som er en grunn for mangeårige fans til å spille gjennom eventyret igjen. Dette ser ut til å være en del av intensjonen, ettersom han også sier :

"Selv spillere som har spilt tidligere versjoner av Dragon Quest VII vil fortsatt få denne nye narrative opplevelsen med Reimagined."

Spennende, selvfølgelig, og vi gleder oss virkelig til å sette tennene i Dragon Quest VII Reimagined - som slippes 5. februar. Det vil være tilgjengelig på PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 og Xbox Series S/X.