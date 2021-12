Dragon Quest X Offline forsinket til våren 2022

HQ

Nylig kunne vi fortelle at Final Fantasy XVI har blitt utsatt for et halvårs pandemiforsinkelse, og dette er selvsagt noe som har påvirket flere andre. Nå kommer Square Enix med flere dårlige nyheter.

De slår nemlig fast at Dragon Quest X Offline har blitt utsatt til sommeren i stedet for den planlagte laseringen den 26. februar 2022. Dessuten har Dragon Quest X-utvidelsen The Sleeping Hero and the Guiding Ally Offline også blitt flyttet frem, og kommer nå i løpet av høsten i stedet for sommeren.

Dragon Quest X Offline slippes til PC, PlayStation 4 og PlayStation 5.