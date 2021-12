Final Fantasy XVI utsatt et halvt år - skal vises frem våren 2022

HQ

Da Square Enix bekreftet Final Fantasy XVI i fjor sa de at planen var å dele mer informasjon i 2021. Siden den gang har vi sannelig ikke hørt mye nytt og sett enda mindre. Nå vet vi hvorfor.

Naoki Yoshida, en av spillets hovedprodusenter, har tatt til Twitter for å fortelle at pandemien har gjort slik at utviklingen av Final Fantasy XVI har blitt utsatt seks måneder, så nå er planen å vise oss mer en gang til våren. Den gode nyheten er at Yoshida-san atter en gang får det til å høres ut som om det egentlig bare er finpuss og justeringer som gjenstår, noe som forhåpentligvis betyr at det vi får se neste gang vil være ganske omfattende.