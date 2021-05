Dragon Quest XII: The Flames of Fate annonsert

Du ser på Annonser

De færreste var vel i tvil om Square Enix ville ha mange spennende annonseringer å komme med i nattens Dragon Quest-stream som feiret franchisens 35 år, og blant dem var selvsagt den mest åpenbare.

For etter å bare ha bekreftet at Dragon Quest XII er på vei i starten av 2020 fortalte Yuji Horii i natt at spillet vil hete Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Utenom det ønsket han ikke å si stort, og nøyde seg med å si at hovedfokuset i spillet vil være valgmuligheter. Vi får bare vente og se hva dette betyr siden Horii-san ikke kunne si noe om verken plattformer, lanseringsdato eller noe som helst annet.