Dragonite kommer i Pokémon Unites juleevent

Pokémon Unites neste store event vil se ankomsten av en høyt elsket Gen 1-skapning. Juleeventet til gratisspillet starter 15. desember og ønsker Dragonite velkommen som spillbar figur.

I tillegg inkluderer oppdateringen en rekke kosmetiske gjenstander med juletema. Oppdateringens trailer (som du kan se øverst) viser et julenisseantrekk for Pikachu, et kokkekostyme for Snorlax og et morsomt nytt utseende for Crustle som får den til å likne en jordbærkake. Det er også juleklistremerker som spillere kan låse opp samt helt nye trenerantrekk.

Kampområdet har også fått en makeover for å gjenspeile den kaldere årstiden. Det er nå en isflekk i sentrum, og iskrem-pokémonen Vanillite kan sees ved respawn-punktene.