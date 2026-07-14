Dragon's Dogma 2: Dark Arisen gir spillerne rundt 25 timer med nytt innhold

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Siden Dragon's Dogma 2 først ble utgitt i 2024, har Capcom jobbet hardt med å utvikle utvidelsen Dark Arisen. Med en ny snødekt region i Norgan, dungeons du kan spille om og om igjen, og en hack-and-slash-kampmekanikk, er det mye å se frem til i denne utvidelsen, som kommer 9. oktober.

Ifølge spillets produsent, Naoto Oyama, er det totalt rundt 25 timer med innhold å utforske i Dragon's Dogma 2: Dark Arisen. Oyama fortalte Automaton at «den nye historien utspiller seg i en ny region kalt Norgan. Vi forventer at spillerne vil bruke rundt 15 til 20 timer på å fullføre dette scenariet. I tillegg vil tolv unike dungeons bli lagt til i grunnspillet. Hver dungeon er utformet slik at det tar omtrent 30 minutter til en time å fullføre den. Med tolv av dem totalt tror vi at spillerne vil kunne nyte mer enn 25 timer med ekstra innhold med denne utvidelsen.»

Det er også mange endringer i kjernekonseptene som presenteres i kjernen av opplevelsen i Dragon's Dogma 2. Spillregissør Kento Kinoshita forklarte at valgene utviklerne tok «som var ment å forsterke spillets følelse av et ‘realistisk eventyr’, endte opp med å bli oppfattet som ulemper av spillerne.»

Derfor blir utgivelsen av Dragon's Dogma 2: Dark Arisen sett på nesten like mye som en gest av godvilje som en utvidelse fullpakket med nytt innhold. Ved å kombinere tilbakemeldinger fra fans med en ny historie og et nytt område å utforske, er Dark Arisen en måte å vinne tilbake fans som kanskje ble skuffet over den opprinnelige opplevelsen ved lanseringen.