Dragon's Dogma 2, Exoprimal og Ghost Trick vises i Capcom Showcase

HQ

Capcom sa ikke noe om hva de ville vise da selskapet annonserte sin sommershowcase tidligere denne uken, men jeg delte noen av mine tanker om hvilke spill som uten tvil vil være der og hva jeg håpet på. Det viser seg at vi i alle fall får to av førstnevnte og en av sistnevnte.

Det japanske selskapet bekrefter at vi får se mer av Dragon's Dogma 2, Exoprimal og Ghost Trick: Phantom Detective i Capcom Showcase. Det er selvfølgelig ikke alt, for vi får også vite at det vil komme "noen andre oppdateringer", så det er fortsatt et lite håp for Monster Hunter: World-oppfølgeren og lignende.