Dragon's Dogma 2 forventes å kjøre med rundt 30 bilder i sekundet.

Dragon's Dogma 2 er utvilsomt et av de heteste kommende spillene for RPG-fans, og en tittel gamere har etterspurt helt siden det første spillet ble utgitt i 2012 (til PlayStation 3 og Xbox 360 - bare for å visualisere hvor gammelt dette spillet er). Etter all denne ventetiden er det endelig tid for oppfølgeren 22. mars, og i går ble det avslørt en hel del informasjon om dette eventyret.

Blant annet ble regissør Hideaki Itsuno intervjuet av Game Informer, der han blant annet forklarte at Dragon's Dogma 2 kjører med ubegrenset framerate. Men vi antar at flere av dere vil bli skuffet uansett, ettersom dette fortsatt betyr at det kjører med omtrent 30 bilder i sekundet:

"Spillet har en ubegrenset framerate. Vi tar sikte på å ligge på rundt eller høyere enn 30 FPS. Det gjelder også for konsoller. Det er noen funksjoner du kan slå av og på, men det er ikke flere sett med alternativer du kan endre samtidig. Men ja, bildefrekvensen vil ikke være begrenset for alle konsoller".

Så du kan prøve å finjustere det så mye du vil, men det er ikke så mange innstillinger å tukle med, og til slutt vil det fortsatt kjøre med en bildefrekvens som ærlig talt hører hjemme i forrige generasjon. Vi er likevel sikre på at det blir et flott spill, eller hvor viktig er bildefrekvensen for deg?