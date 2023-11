Dragon's Dogma 2 lanseres i mars

HQ

Tidligere i år avslørte Capcom at de kommer til å lansere et stort AAA-spill i første kvartal av 2024. Mange håpet og trodde at dette ville være en oppfølger til Monster Hunter: World, mens andre spekulerte i at det var Dragon's Dogma 2. Sistnevnte ble mer selvsikre da den japanske utgiveren annonserte en kommende showcase for monsterklatrespillet, og nå har vi ytterligere bevis.

Pan European Game Information, bedre kjent som PEGI, har gitt spillet en aldersgrense, og beskrivelsen inkluderer som vanlig en utgivelsesdato. Dette betyr at det er så godt som offisielt bekreftet at Dragon's Dogma 2 lanseres 22. mars 2024, så forvent en offisiell kunngjøring om dette sammen med mye gameplay den 28. november.