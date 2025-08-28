Dragon's Dogma 2 regissør: "Jeg laget ikke spillet for å bli likt av alle"

HQ

Dragon's Dogma 2 har vært et ganske polariserende spill. Capcom RPG har for tiden en ganske høy kritikerpoengsum på Metacritic, i gjennomsnitt 87/100 på alle plattformer, mens brukerpoengene forteller en annen historie på 6.5 / 10. Å si at noen elsker dette spillet og andre synes det er vanskeligere å sette pris på, er kanskje en underdrivelse, noe regissør Hideaki Itsuno nå har kommentert i et nylig intervju med VGC.

Itsuno snakker om spillet for første gang siden han forlot Capcom i fjor, og forklarer at den polariserende karakteren er helt i orden, ettersom han designet spillet for et spesifikt publikum, og ikke for å bli elsket av alle fans.

I sin helhet uttaler Itsuno: "Jeg laget ikke spillet som et Nintendo-spill for å bli likt av alle mennesker, men for en bestemt type publikum, så det er normalt hvis noen mennesker utenfor den målgruppen ikke liker spillet. Men folk som likte spillet, elsket det virkelig, og satte pris på detaljene og arbeidet. Jeg er veldig stolt av det."

Den japanske skaperen fortsatte også med å uttrykke at han forlot Capcom fordi han ikke ønsket å fortsette å lage Devil May Cry og Dragon's Dogma-spill, og i stedet ønsket å utnytte en mulighet til å lage en ny AAA-tittel for utvikleren Lightspeed.