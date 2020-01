Den 29. mai i fjor ble norske Red Thread Games' Draugen endelig lansert på PC, og vi visste allerede da at spillet en dag ville komme til konsollene også. Nå er ventetiden nesten over, for Red Thread Games annonserte nettopp via en trailer at Draugen kommer til PlayStation 4 og Xbox One den 21. februar.

Nylig kunne vi også rapportere at Draugen vant den gjeveste prisen på Spillprisen 2019.

Har du spilt Draugen enda, eller har du ventet på konsollversjonene?