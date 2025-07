Dream står overfor ødeleggelser i The Sandman: Sesong 2 - Volum 2

HQ

Første halvdel av den andre sesongen av The Sandman er for øyeblikket tilgjengelig på Netflix. Du kan starte opp strømmetjenesten i dag og sette pris på en rekke episoder som vi til og med nylig har anmeldt og berømmet for deres merkelighet og evne til rett og slett å blåse deg i hodet, selv om de til tider kan være litt mye.

Når det gjelder den andre episoden, de som vil avslutte denne seriens løp på Netflix og avslutte denne tilpasningen, vil disse debutere om noen uker i slutten av juli den 24. juli, og med den datoen nesten her, har Netflix nå presentert en teaser av hva som kommer.

I dette andre bindet vil Dream stå overfor sin mest krevende utfordring til dags dato, samtidig som en splittelse i Endless -familien setter hevnens ånd opp mot Lord Morpheus, en handling som også truer Dreaming som helhet.

Ta en titt på teaseren om hva som snart kommer nedenfor.