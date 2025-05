HQ

For litt under et år siden tok vi en nærmere titt på vår første robotgressklipper noensinne, Dreames wild A1, men endte opp med å ikke kunne anmelde den på grunn av de ganske spesifikke alternativene som absolutt må være tilgjengelige for å kunne ta en mer kritisk titt på et slikt produkt.

Sagt på en mye enklere måte; vi hadde ikke tilgang til en plen av riktig størrelse og under de rette forholdene, men det er ikke tilfelle denne gangen med den direkte etterfølgeren, A2, som nettopp har kommet på markedet til en vanvittig pris på over 2 000 pund.

Derfor har vi ingen anmeldelse å vise til eller sammenligne med, men det er en ganske betydelig forbedring i forhold til A1, som vi fikk et positivt førsteinntrykk av allerede i 2024.

Først og fremst er modellen mindre, mye mindre. Den er fortsatt stor og tung, ta ikke feil, og ikke designet for å løftes rundt, men det er likevel imponerende at de har fått plass til de nye EdgeMaster -klippebladene (vi kommer til dem) og alle de andre duppedittene som gjør dette til en toppmoderne robotgressklipper i en form som ser ut som om den har mistet drøyt 30 % av lengden.

Den veier litt over 16 kilo, og i likhet med A1 parkeres den i en ladestasjon, og i likhet med A1 er det ikke nødvendig å grave ned en tung kabel som hjelper gressklipperen med å definere yttergrensen for området den skal dekke. Den er IPX6-sertifisert, så den tåler regn, vind og vær uten problemer. Alt i alt er det ikke mye å utsette på konstruksjonen; selv støynivået er målt til rundt 50 desibel, så den kommer ikke til å vekke naboene.

Den settes opp via den ganske fine Dreame -appen, som vi kjenner godt fra robotstøvsugerne, og klipper faktisk i samme U-form som de samme støvsugerne, det er en fin, ensartet måte å vedlikeholde hagen på, og selv om du har skråninger, kan den håndtere opptil 50 grader, noe som, selv om det ikke er bratt, gjør at A2 kan vedlikeholde forskjellige typer hager, og ikke bare de faste stemplene som vises i pressematerialet.

På mange måter fungerer A2 akkurat som en X50 Ultra, den kjører tilbake til dokken på 15 % batteri, den bruker et 3D LiDAR-system på toppen for å se opptil 70 meter unna og 360 grader rundt seg for å orientere seg, og har til og med et 1080p HDR-kamera installert slik at den kan se objekter på plenen eller bare la deg spionere på barna dine mens de leker. I likhet med støvsugeren merker A2 om det er forskjellige seksjoner og gjør en foreløpig inndeling via Dual Fusion på den første skanningen, som du deretter kan korrigere selv, og totalt kan den dekke over 3000 kvadratmeter plen ved å ta disse seksjonene enkeltvis.

Så hvordan fungerer alt dette? Uten for mye kontekst, siden vi først nå har fått testet disse gressklipperne, er en av de største nerdeopplevelsene å se A2, i løpet av et par dager, takle min mors ganske store plen, som på grunn av sykdom har vokst vilt og ustelt i løpet av det siste året. Ja, klippehøyden er bare mellom 3 og 7 centimeter, så du kan ikke stille den inn til å barbere ned en jungel, men i løpet av 24 timer tok den seg av de rundt 800 kvadratmeterne på en overbevisende måte, og det nye EdgeMaster -systemet identifiserte til og med visse stier og beveget seg parallelt med dem for å "klippe" tettere - og det var uten noen som helst innblanding fra vår side. Vi la ikke så mye merke til alle AI-funksjonene Dreame skryter av, men for å være ærlig, for å sitere Jeremy Clarkson; "du lurer ikke på hvordan den gjør det den gjør, du bare beundrer det faktum at den kan gjøre alt". A2 er ikke å anbefale bare fordi den kan barbere ned en ganske gjengrodd plen, men den er å anbefale fordi dette skjedde uten noen erfaring med robotgressklippere, uten at plenen var klargjort på forhånd, og uten noen form for vedlikehold eller feilsøking. Det er dyrt, for dyrt til å revolusjonere hagevedlikeholdet, men teknologien Dreame har kommet opp med er virkelig i en klasse for seg.