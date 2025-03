DreamHack Dallas vil tilby over $ 2 millioner i pengepremier

HQ

I mai vil kanskje den største esportsbegivenheten ta flere titler og utallige lag til Dallas, USA for DreamHack Dallas. Festivalen vil løpe mellom 23. og 25. mai, og med den stadig nærmere, har hele skifer av turneringer og den totale premiepotten for arrangementet blitt bekreftet.

Vi blir fortalt at DreamHack Dallas vil tilby over 2 millioner dollar i pengepremier, og at størstedelen av dette vil være dedikert til Counter-Strike 2 -arrangementet, IEM Dallas, som vil se de 16 beste lagene fra hele verden delta.

For å legge til dette vil Call of Duty League's Major IV finne sted med en ubestemt premiepott, Brawl Stars vil være vertskap for et mesterskap med $ 50,000 XNUMX på linjen, ESL Impact Season 7 vil inneholde de beste kvinners CS2-tropper som kjemper om $ 250,000, Halo Championship Series vil delta på en åpen hvor $ 150,000 er på linjen, GeoGuessrs World League vil inneholde en premiepott på $ 17,500, og til slutt vil BYOC LAN Party kombinere Marvel Rivals, Valorant, Fortnite, og mer, med over $ 8,000 i pengepremier.

DreamHack Dallas vil skje på byens Kay Bailey Hutchison Convention Center, med billetter fremdeles i salg.