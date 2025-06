DreamHack skal være vert for et Counter-Strike 2 LAN-arrangement i november

HQ

Det er allerede så mange Counter-Strike 2 turneringer og arrangementer som skjer rundt om i verden på et tidspunkt at det kan være vanskelig å holde oversikt over dem alle. Ting er bare i ferd med å bli litt mer kompliserte.

Vi sier dette fordi nå DreamHack har kunngjort en turnering som den vil være vertskap for i Atlanta i november. Det er kjent som Knockout, og det er et $ 10,000 LAN-arrangement der lag fra hele verden vil være til stede og ikke bare ønsker å snappe litt premiepenger, men enda viktigere også direkte kvalifisering til ESL Pro League Season 23, som vil bli gitt til vinneren.

Totalt vil 32 lag være til stede, og hvert av dem er seedet inn i åtte firelagsgrupper. De to beste lagene fra hver gruppe i gruppespillet går videre til sluttspillet med 16 lag, som er en utslagsrunde med én eliminering, der lagene slås ut jevnt og trutt til en vinner er kåret.

Hvem som helst kan melde seg på turneringen, du trenger bare å punge ut for en lagbillett for fem personer (845 dollar) og en medfølgende trenerbillett (69 dollar), og så være til stede og klar for action når det skjer mellom 31. oktober og 2. november på Georgia World Congress Center.