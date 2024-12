DreamHack vender tilbake til Dallas i mai 2025

HQ

Vi visste at konkurransedyktige Counter-Strike ville komme tilbake til Dallas i mai for et ESL-arrangement, men nå kan vi også legge til at dette vil falle sammen med neste DreamHack-arrangement basert i Lone Star-staten Texas.

DreamHack har bekreftet at det kommer tilbake til Dallas i mai 2025, for et arrangement mellom 23 og 25 som vil inneholde "esports, cosplay, spesielle gjester og forestillinger og (selvfølgelig) spill, spill og spill!!!"

Billettene til arrangementet blir også satt opp i dag, noe som betyr at hvis du planlegger å være i Dallas i mai og vil innom et DreamHack-arrangement, kan du få tak i en (early bird) billett fra og med 5. desember.