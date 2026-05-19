DreamLeague sesong 29: Sluttspillet begynner i dag, her er åpningskampene

HQ

Det kommer til å bli en enorm uke for konkurransedyktig Dota 2, ettersom den 29. sesongen av DreamLeague-turneringen vil se ut til å avslutte i dagene fremover. Fra og med i dag, 19. mai, vil sluttspilldelen av handlingen starte, og vi vil begynne å se de 12 gjenværende lagene bli redusert, gradvis eliminert til bare en seierherre står igjen på søndag.

For dette formål har vi fire kamper som er verdt å se på i ettermiddag, med dette er øvre brakettaksjon der ingen lag risikerer å bli slått ut. Taperne vil imidlertid falle til nedre brakett der de vil risikere å bli eliminert fra turneringen for godt hvis de noterer seg et nytt tap.

Med dette i bakhodet kan du se åpningskampene for DreamLeague sesong 29-sluttspillet nedenfor.



Team Falcons vs. Tundra Esports kl 11:00 BST / 12:00 CEST



Team Spirit vs. BetBoom Team kl 14:30 BST / 15:30 CEST



Parivision vs. Team Liquid kl. 14:30 BST/15:30 CEST



Natus Vincere vs. Aurora Gaming kl. 18:00 BST/19:00 CEST



Hva forventer du av dagens kamper?