DreamLeague sesong 29 sparkes i gang i morgen: Here er gruppene og åpningskampene

Den neste store Dota 2 turneringen starter 13. mai.

I morgen, 13. mai, er en stor dag for konkurransedyktige Dota 2 fans som den 29. sesongen av DreamLeague vil offisielt starte og se 16 av de beste lagene delta og jakte på en del av de enorme $ 1 million. Med arrangementet i den umiddelbare horisonten, er du kanskje nysgjerrig på gruppene for arrangementet og likeledes hvilke kamper som vil skje på åpningsdagen. I så fall har vi all denne informasjonen nedenfor.

DreamLeague sesong 29 Gruppe A:


  • Aurora Gaming

  • ex-Heroic

  • GamerLegion

  • Team Falcons

  • Team Liquid

  • Team Spirit

  • Vici Gaming

  • Virtus.pro

DreamLeague sesong 29 Gruppe B:


  • BetBoom Team

  • Natus Vincere

  • Nigma Galaxy

  • Parivision

  • PlayTime

  • Rekonix

  • Tundra Esports

  • Xtreme Gaming

DreamLeague sesong 29 åpningsdag kamper (13. mai):


  • Aurora Gaming vs. Team Liquid

  • Team Spirit vs. Vici Gaming

  • Team Falcons vs. Virtus.pro

  • ex-Heroic vs. GamerLegion

  • Team Spirit vs. Team Liquid

  • Aurora Gaming vs. Team Falcons

  • ex-Heroic vs. Virtus.pro

  • GamerLegion vs. Vici Gaming

  • Parivision vs. Tundra Esports

  • Natus Vincere vs. Nigma Galaxy

  • Xtreme Gaming vs. PlayTime

  • BetBoom Team vs. Rekonix

