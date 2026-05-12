DreamLeague sesong 29 sparkes i gang i morgen: Here er gruppene og åpningskampene
Den neste store Dota 2 turneringen starter 13. mai.
I morgen, 13. mai, er en stor dag for konkurransedyktige Dota 2 fans som den 29. sesongen av DreamLeague vil offisielt starte og se 16 av de beste lagene delta og jakte på en del av de enorme $ 1 million. Med arrangementet i den umiddelbare horisonten, er du kanskje nysgjerrig på gruppene for arrangementet og likeledes hvilke kamper som vil skje på åpningsdagen. I så fall har vi all denne informasjonen nedenfor.
DreamLeague sesong 29 Gruppe A:
- Aurora Gaming
- ex-Heroic
- GamerLegion
- Team Falcons
- Team Liquid
- Team Spirit
- Vici Gaming
- Virtus.pro
DreamLeague sesong 29 Gruppe B:
- BetBoom Team
- Natus Vincere
- Nigma Galaxy
- Parivision
- PlayTime
- Rekonix
- Tundra Esports
- Xtreme Gaming
DreamLeague sesong 29 åpningsdag kamper (13. mai):
- Aurora Gaming vs. Team Liquid
- Team Spirit vs. Vici Gaming
- Team Falcons vs. Virtus.pro
- ex-Heroic vs. GamerLegion
- Team Spirit vs. Team Liquid
- Aurora Gaming vs. Team Falcons
- ex-Heroic vs. Virtus.pro
- GamerLegion vs. Vici Gaming
- Parivision vs. Tundra Esports
- Natus Vincere vs. Nigma Galaxy
- Xtreme Gaming vs. PlayTime
- BetBoom Team vs. Rekonix