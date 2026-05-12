DreamLeague sesong 29 sparkes i gang i morgen: Here er gruppene og åpningskampene

I morgen, 13. mai, er en stor dag for konkurransedyktige Dota 2 fans som den 29. sesongen av DreamLeague vil offisielt starte og se 16 av de beste lagene delta og jakte på en del av de enorme $ 1 million. Med arrangementet i den umiddelbare horisonten, er du kanskje nysgjerrig på gruppene for arrangementet og likeledes hvilke kamper som vil skje på åpningsdagen. I så fall har vi all denne informasjonen nedenfor.

DreamLeague sesong 29 Gruppe A:



Aurora Gaming



ex-Heroic



GamerLegion



Team Falcons



Team Liquid



Team Spirit



Vici Gaming



Virtus.pro



DreamLeague sesong 29 Gruppe B:



BetBoom Team



Natus Vincere



Nigma Galaxy



Parivision



PlayTime



Rekonix



Tundra Esports



Xtreme Gaming



DreamLeague sesong 29 åpningsdag kamper (13. mai):