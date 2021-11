Dreams får nytt spill og mulighet til å lage enda mer selv

HQ

PlayStation 4-eksklusive Dreams har nok dessverre gått i glemmeboken hos mange selv om det er et meget bra spill. Dette skyldes i alle fall ikke at late utviklere. Media Molecule har tross alt gjort en drøss med forbedringer siden februar 2020, og i dag er det tid for enda flere.

Den meste spennende for de av oss som ikke er særlig flinke til å skape egne ting er at Media Molecule har lagt til et spill kalt Ancient Dangers: A Bat's Tale. Dette er et såkalt "dungeon crawler" som kan spilles alene eller sammen med en venn. Her får vi kjempe mot merkelige skapninger og løse puzzles på leting etter noe som kan stoppe snorkingen til Scoria og Gabbro.

Samtidig blir det litt lettere og raskere å lage egne ting i DreamShape 2.0 takket være nye maler, bedre menyer, unike anbefalinger og mer. Nærmere bestemt nevner utviklerne at maler med ulike vanskelighetsgrader vil gjøre det lettere å lage blant annet 2D-platformere, "dungeon crawler", side-scrollende shoot-'em-up og minigolf. På toppen av dette er det mulig å søke etter bestemte kategorier, anbefalingene i menyene vil basere seg mer på hva du vanligvis er ute etter og mye mer du kan lese mer detaljert om her.