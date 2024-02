Dreams var ferdig til PC og klar til å bli utgitt.

HQ

Media MoleculeMedia Molecules tittel Dreams ble markedsført som et spill som lot deg realisere Dreams som spillutvikler. Det hadde så kraftige verktøy at fellesskapet skapte alle slags kreasjoner i alle slags sjangre.

Men det viste seg at det ikke var nok folk som var interessert i å lage egne spill til PlayStation 4, og i fjor ble det annonsert at støtten til Dreams skulle avvik les - og Media Molecule -grunnlegger Mark Healey forlot studioet. Men det viser seg at Dreams kunne ha levd videre, etter at den vanligvis svært pålitelige innsideren Lance McDonald avslørte i en nå slettet video på Twitch at spillet faktisk var på vei til både PC og PlayStation 5, komplett med Ray-Tracing og støtte for mus/tastatur.

Og det blir verre, for ifølge McDonald var Dreams for PC og PlayStation 5 så godt som klart til å lanseres da støtten til spillet ble kuttet og flere i teamet fikk sparken. Med tanke på at Dreams er et spill som føles skreddersydd for nettopp PC, er det ikke utenkelig at man lurer på hvor stort det kunne ha blitt hvis den ferdige versjonen faktisk hadde fått sjansen.

Hva synes du om det?

Takk, GameInfinitus.