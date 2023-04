Media Molecule-medgründer og kreative direktør Mark Healey har forlatt studioet

HQ

Media Molecule har vært tilbake i overskriftene den siste uken, da den britiske utvikleren nylig kunngjorde at de vil avslutte støtten for det brukergenererte innholdsspillet Dreams senere i år slik at de kan fokusere ressursene sine på et nytt prosjekt.

Men for å legge til dette har Media Molecules medgründer og kreative direktør, Mark Healey, kunngjort at han forlater studioet etter 17 år:

"Så, etter SYTTEN utrolige år med medskaping og bygging av Media Molecule - har jeg bestemt at det er på tide for meg å forlate reiret - sette seil og kartlegge en ny kurs - i dag er min siste dag hos MM.

Fra LittleBigPlanet til Dreams og videre - stolt over å ha spilt min rolle og heldig å ha jammet med noen virkelig strålende mennesker - og et fantastisk talentfullt fellesskap som jeg vil fortsette å være en fan av...

...men en sterk kosmisk bris trekker meg og pirathjertet mitt blir vekket, jeg blir ikke yngre, så jeg skal hengi meg til vindene fra mine forskjellige kuriositeter en stund og se hvor de tar meg...

...Så her er til nye begynnelser, følge ens hjerte og utforske det ukjente - Yo ho ho og en flaske rom - jeg er ute på et pirateventyr! (Et som innebærer å lage spill)."

Healey er faktisk den andre medgründeren av Media Molecule som forlater selskapet i 2023, ettersom kunstdirektør Kareem Ettouney også forlot selskapet tidligere i år.