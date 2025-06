Drømmekongen møter sin overmann i Sandmannens andre sesong

HQ

Netflix er snart klar til å avslutte sin The Sandman -serie, for etter en anstendig første sesong har den andre sesongen tatt lang tid å lage, og deretter møtt enorm turbulens etter at The Sandman -skaperen Neil Gaiman var i sentrum for en stor sverm av anklager om seksuelle overgrep. Det er unødvendig å si at Netflix ønsker å knytte serien sammen i en liten sløyfe raskere enn forventet.

Dette inkluderer å dekke rundt 70 % av resten av The Sandman historie i så lite som 12 episoder fordelt på to hoveddeler og deretter en siste bonusutgave, som alle kommer i juli. Med dette i bakhodet har en full trailer for sesong 2 landet, og i den får vi se hvordan Tom Sturridges Lord Morpheus/Dream takler sine største trusler til dags dato, og hvordan hendelsene vil ryste tilværelsen og selve Dreaming også.

Ta en titt på traileren nedenfor i forkant av Vol 1. Debuterer 3. juli og Vol 2. Den 24. juli.