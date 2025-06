Sandmannens andre sesong avsluttes med en spesiell bonusepisode

HQ

Etter kontroversen og anklagene rundt forfatteren Neil Gaiman, er det ikke en stor overraskelse at Netflix har bestemt seg for å legge ned The Sandman -filmatiseringen. I juli i år avsluttes seriens andre og siste sesong, og nå som det nærmer seg, kjenner vi episodetitlene, og vi vet også at det blir en siste bonusepisode på slutten av serien.

Det første volumet av episoder kommer 3. juli, og presenterer seks episoder som er kjent som :



Season of Mists



Herskeren av helvete



Flere djevler enn det enorme helvete kan romme



Korte liv



Orfeus' sang



Familiens blod



Det andre bindet følger 24. juli, og består av fem episoder som regnes som :



Tid og natt



Brensel til ilden



De vennlige



Lenge leve kongen



En fortelling om en nådig slutt



For å virkelig pakke ting inn i en pen liten sløyfe, kan vi forvente at "bonusepisoden" slippes 31. juli, med denne kjent som Death: The High Cost of Living.

For alle som lurer på hvor snart Netflix avslutter The Sandman, er den første episoden av sesong 2, Season of Mists, tittelen på bare det fjerde bindet i den 11 bind lange tegneserien (hvis man ser bort fra den ekstra spinoffen og prequelen). Mens det tok strømmetjenesten 11 episoder å dekke hendelsene i tre bind, har den nå til hensikt å jobbe seg gjennom resten av de syv bindene på så få som 12 episoder.

Du kan også se den siste traileren for The Sandman nedenfor.