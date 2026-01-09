DRX står overfor endringer i siste øyeblikk Valorant når Flashback bestemmer seg for å pensjonere seg

HQ

Valorant Champions Tour 2026-sesongen begynner så snart for Pacific -regionen, ettersom Kickoff -turneringen i området er planlagt å starte 22. januar. Med dette mindre enn to uker unna, har det koreanske laget DRX blitt rammet av en litt overraskende situasjon, ettersom en av stjernespillerne har bestemt seg for å kalle det avsluttes og trekke seg fra esports.

Spesielt snakker vi om Cho "Flashback" Min-hyuk som har bestemt seg for å trekke seg og avslutte sin periode med laget. Årsaken bak pensjonen er ikke direkte nevnt, da heller alt vi blir fortalt er at Flashback ønsker å "re-sentrere livet sitt vekk fra konkurransedyktig Valorant."

Ser vi på hvem som går opp for å fylle hullet som er igjen på listen, faller dette ansvaret til Ahn "Hermes" Byeong-wook, som tidligere har brukt tid på å konkurrere på FearXs liste. Hvorvidt denne endringen vil fungere til fordel for DRX er uklart ettersom laget nylig toppet seg ved å bli nummer tre på Champions 2025.