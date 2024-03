Du ba ikke om det... men Jake Paul kjemper mot Mike Tyson likevel...

HQ

Bokseverdenen er vesentlig annerledes i dag enn den var for ti år siden, for nå ser det ut til at sporten er mest kjent for sine oppvisningskamper og kjendiskamper i stedet for profesjonelle idrettsutøvere som slår livet av hverandre. Netflix har tydeligvis ikke noe imot dette, for nå har de slått seg sammen med Most Valuable Promotions for å vise en kommende kamp mellom Jake Paul og Mike Tyson, av alle mennesker.

Begivenheten vil bli strømmet direkte på Netflix den 20. juli 2024, og det fysiske arrangementet vil finne sted på AT&T Stadium i Arlington, Texas.

Mange vil nok anta at Tyson, som tidligere ubestridt verdensmester i tungvekt flere år på rad, vil banke en influencer som har blitt bokser, men det er også en stor elefant i rommet å ta hensyn til, nemlig aldersforskjellen på 30 år mellom ham og Paul. Uansett får vi se kampen live i sommer for å se hvem som vinner.