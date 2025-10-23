Du blir en hverdagshelt i Bus Bound

Selv om vi absolutt ikke kunne bli betraktet som en bussjåførhelt i løpet av vår korte tid med Bus Bound, er det tydelig fra Stillalive Studios kommende simulator at du vil bli sett på som en lokal helt for innbyggerne i Emberville.

Da vi fikk sjansen til å sette oss ned med hoveddesigner Marlon Franz på Gamescom for en liten stund tilbake, spurte vi om målene med spillet, og hvordan vi skulle prøve å være en samfunnsleder for byen Emberville. "Den opprinnelige tittelen, eller arbeidstittelen på dette i konseptfasen for noen år siden, var Everyday Hero. Det er på en måte det vi går etter," forklarer Franz. "Ja, vi skal fortelle historien om hvordan en helt vanlig person kan gå inn i den personens sko og forandre byen."

Å være busshelt betyr at du må oppføre deg på veiene, noe vi raskt fant ut i spilldemoen vår. "Hvis du kjører fort over en fartsdump, plasserer deg dårlig på holdeplassen, kommer folk til å bli litt opprørte, og det bremser på en måte fremdriften din," sier Franz. "Omvendt, hvis du oppfører deg bra, som at du kjører trygt, tar vare på passasjerene dine, ser deg om etter trafikk, så kommer du til å få en smidig tur og komme deg mye raskere frem."

Ta en titt på hele intervjuet for alt om busssimulatorer og en gjennomgang av kjøringen vår i det fullstendige intervjuet nedenfor: