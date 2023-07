Du kan besøke Tatooine og jobbe for Jabba the Hut i Star Wars Outlaws

HQ

For alle Star Wars-fans er det kommende Star Wars Outlaws selvsagt svært etterlengtet, og på Comic-Con-messen i San Diego nylig fikk vi ny og spennende informasjon om spillet. De to stedene som så langt er bekreftet, er den nye månen Toshara og den velkjente ørkenplaneten Tatooine. Spillets regissør Julian Gerighty fortalte at Toshara er inspirert av den afrikanske savannen, og planeten er designet for at Kay Vess skal kunne kjøre rundt med speederen sin, så store åpne områder er å forvente.

Gerighty sa: "Vi starter med et biom, i dette tilfellet sørøstafrikanske biomer som inspirasjon, og så gjør vi en vri på det for å få det til å føles litt fremmed. Hvis du tenker på de første bildene, kanskje ikke de første bildene, men de første bildene av Tatooine. Vakker, gjenkjennelig arkitektur, men to soler. For oss er det å ha dette enorme fjellet, med en by hugget inn i fjellets ravfargede, krystallinske substans, og disse oransje, veldig reflekterende materialene. Det er det som gjør det hele så fremmedartet. Velkjent, men likevel friskt."

Matt Martin fra Lucasfilm forklarte at de følger 80/20-regelen når de skaper nye steder, der 80 prosent skal føles kjent og de siste 20 prosentene kan føles fremmede. I tilfellet Toshara er inspirasjonen fra de afrikanske slettene det velkjente, mens månebyen og krystallene er de siste tjue prosentene. De fortsatte med å fortelle oss mer om det kjente stedet Tatooine og nevnte en viss bar som vi selvsagt kjenner til.

"Det handler ikke bare om å gjenskape Tatooine. Det handler om å skape et sted med en egen følelse av historie. Hvis du lukker øynene og gir folk valget mellom å dra hvor som helst i Tatooine? Mos Eisley. Og spesielt ett vannhull i Mos Eisley. Muligheten er at du kan se alle kriker og kroker. Du kan se alt det som er hentet fra Lucasfilms arkiver. Dette konseptet med virtuell turisme er viktig for oss. Hvis du noen gang har lurt på hvor langt det er fra fuktighetsfarmen til kantinaen? Vi har en opplevelse for deg."

Videre vil vi også kunne besøke palasset som Jabba the Hut kaller sitt hjem, og utføre oppdrag for den velkjente karakteren. Du skal også kunne forråde ham, noe som selvsagt får konsekvenser.

Det er fortsatt ikke satt noen utgivelsesdato for Star Wars Outlaws annet enn et håp om at det vil bli utgitt neste år. Hvis du vil lese et lengre intervju fra San-Diego Comic Con med spillets regissør, finner du det her.

