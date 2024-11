Du kan gå glipp av noe av det beste innholdet i Avowed

HQ

Som Baldur's Gate III beviste i fjor kan du la spillerne gå glipp av noen kule ting, men da skaper du bare mer intriger i hemmelig og uoppdaget innhold gjennom ryktene som sprer seg på nettet. Med utallige videoer som viste skjulte utfall av scenarier skapte Baldur's Gate III enda mer hype for seg selv, ettersom det virket som om hver spillers løp var unikt.

Avowed ønsker å gjenskape den følelsen. I en samtale med GamesRadar mener regiondirektør og senior area designer Berto Ritger at det er en unik sjarm ved et rollespill å ha innhold man kan gå glipp av. "Jeg tror kjernen i rollespill som gjør dem spesielle, er innhold man kan gå glipp av, for å være ærlig, og det får opplevelsen til å føles så mye mer personlig i forhold til hvordan du spiller spillet."

Ritger forklarte videre hvordan dette konseptet fungerer i Avowed. "Vi ønsker å henlede oppmerksomheten din på ting som vi vil at du skal engasjere deg i," sa han. "Fyrtårnet er veldig høyt, så alle kommer til å se en stor, høy ting og få lyst til å klatre opp. Derfor ønsker vi å støtte det også. Og det kan du gjøre, og du kan hoppe ut i havet hvis du vil. Så vi prøver å tiltrekke oss oppmerksomheten på den måten."

Kanskje du ikke finner absolutt alt i din første gjennomspilling av Avowed, men du bør likevel få en flott fantasy-RPG-opplevelse. Se vår tidlige forhåndsvisning av Avowed her.