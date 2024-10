Du kan gå opp i nivå bare ved å dusje i Metaphor: ReFantazio

HQ

Metaphor: ReFantazio er et fantastisk rollespill, men som andre oppføringer i sjangeren, må du kanskje drive litt XP-oppdrett hvis du vil føle deg litt sterkere til neste fangehull eller møte. Du tror kanskje at den eneste måten å bli sterkere på er å kjempe i kamper, men det finnes en annen måte.

Som GamesRadar har oppdaget, kan du hoppe om bord i Gauntlet Runner for å vaske deg, og du får en liten mengde XP hver gang du dusjer. Senere i spillet kan du til og med få permanente buffs fra å ta et bad, noe som beviser at renslighet er viktig.

Det går ingen tid i spillet når du dusjer, så du trenger ikke å bekymre deg for å gå glipp av noe hvis du velger å holde deg skinnende ren. Snart kan vi se for oss at noen kan gå helt opp i level bare ved å dusje, akkurat som han fyren i World of Warcraft som levlet opp karakteren sin ved å plukke blomster.