Du kan ikke videreføre progresjonen din fra Spider-Man på PS4 til PS5-remasteren

2018 var et fantastisk år for PlayStation 4-fansen, for da fikk vi flere knallbra spill, deriblant Insomniac Games' Spider-Man. PlayStation 5 lanseres i Europa 19. november, og da kommer også en remaster av Spider-Man samtidig som det nye Spider-Man: Miles Morales.

For øyeblikket er remasteren kun tilgjengelig for de som forhåndsbestiller Miles Morales Ultimate Edition, som inkluderer både Spider-Man: Miles Morales og Spider-Man Remastered (med all DLC). Men det er en hake: du kan ikke videreføre progresjonen din fra PS4-versjonen til Remasteren og fortsette der du slapp. Dette er blitt bekreftet av Insomniac Games på Twitter.