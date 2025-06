Du kan nå få den klassiske Ninja Gaiden-hjelmen i Halo Infinite

HQ

En av de mest populære Halo-hjelmene noensinne er den som er basert på Ninja Gaiden-hovedpersonen Ryu Hayabusas rustning og var tilgjengelig i Halo 3. Nå som Ninja Gaiden er klar til å gjøre comeback til høsten med Microsoft som utgiver av Ninja Gaiden 4, benytter Halo Studios anledningen til å gjenintrodusere denne klassiske hjelmen i Halo Infinite.

I en kort video avsløres det at vi vil kunne gjøre krav på både "Hayabusa-hjelmen og det nye Sigma Dragon-hjelmtilbehøret" via The Exchange frem til 8. juli. Hjelmen er utviklet sammen med Team Ninja, og du kan sjekke den ut i videoen nedenfor.