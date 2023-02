Du kan nå spille en time av Sherlock Holmes The Awakened

HQ

Den ukrainske utvikleren Frogwares har forståelig nok brukt en lengre periode på å gi ut sitt neste spill, Sherlock Holmes The Awakened, ettersom den pågående krigen i studioets hjemland har forårsaket umåtelige problemer.

Når det er sagt er Sherlock Holmes The Awakened fortsatt satt til lansering tidlig i 2023, ogmens vi venter på den eksakte datoen har utvikleren gitt ut en times lang demo på Steam for å markere den pågående Steam Next Fest . Du kan dykke inn og spille gjennom en time av denne kommende detektivthrilleren for å se hvordan den utvikler seg, og for å se hvordan spillingen ser ut har Frogwares til og med gitt ut en omfattende gameplaytrailer som viser mer av det som er i vente.

Vi fikk nelig en sjanse til å spille Sherlock Holmes The Awakened selv, og skrev opp noen tanker om den tidlige utgaven.