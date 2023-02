Sherlock Holmes The Awakened: Spiller og føles som en gammeldags utvidelsespakke

HQ

Husker du tilbake da utviklere fortsatt ga ut utvidelsespakker og raske oppfølgere? Som i ble spillmekanikken og motoren til en tidligere avdrag brukt som base for interessante nye eventyr, i stedet for at det samme spillet ble satt på utvidet livsstøtte takket være en tilsynelatende endeløs tilførsel av mikrotransaksjoner? Den kommende Sherlock Holmes The Awakened minner meg om disse lykkeligere tider, selv om omstendighetene som tvinger den ukrainske utvikleren Frogwares til å gå ned denne ruten er alt annet enn lykkelige.

Etter den russiske invasjonen bestemte Frogwares seg for å lage et mindre ambisiøst prosjekt i stedet for en fullverdig oppfølger til deres siste detektivspill med åpen verden, Sherlock Holmes Chapter One. Imponerende nok, nå, ikke engang et år senere, Sherlock Holmes The Awakened nærmer seg utgivelse, og vi fikk sjansen til å utforske en time av denne fullverdige nyinnspillingen av deres 2007 PC-spill med samme navn.

The Awakened er et skrekkfylt Lovecraftian-mysterium, men ingenting av dette ble egentlig forklart under demoen som begynner i kapittel 3 med Holmes pålitelige sidekick John Watson som ankommer Edelweiss Institute - et mentalt asyl, som ligger dypt inne i de sveitsiske alper, hvor luften er ren og ingen kan høre skrikene som kommer fra kjelleren. Watson får raskt innpass takket være sin fine oppførsel og medisinske legitimasjon, men så kommer Holmes barging i forkledd som - og dette er virkelig strålende - en amerikansk detektiv! Det eneste personalet hater mer enn ikke-europeere er sannsynligvis nysgjerrige detektiver, så Holmes blir raskt bedøvet og kastet inn i en oppbevaringscelle.

Dette er en annonse:

Så langt har spillet holdt seg ganske tro mot det originale manuset, men det er i ferd med å endre seg. Mens originalen brukte klassiske inventaroppgaver, beholder denne moderne reimagining alle Sherlocks mer moderne verktøy fra hans siste spill. Hvis du ikke har spilt disse, så la oss bare si at han nå er ganske mye Batman. Dette betyr at all informasjon nå er lagret i en praktisk notatbok, ledetråder kan "skannes" gjennom en spesiell visjon (som passer godt med ørnøyet og unngår unødvendig tidssløsing) og til tider må du til og med rekonstruere åsteder for å få neste ledelse.

Når det gjelder endringer, la jeg merke til svært få sammenlignet med det forrige spillet. Rekonstruksjoner har nå et mye mer intuitivt grensesnitt, så du må stole mindre på gjetning når du setter sammen hva som skjedde på et åsted. På den annen side føltes konfrontasjoner, der du må presentere de riktige bevisene for å få informasjon, mindre intuitive enn jeg husket, og jeg ble stadig avvist av en ung buktaler og dukken hennes (mer om det senere).

Dette er også grunnen til at jeg først refererte til Sherlock Holmes The Awakened som en utvidelsespakke. Fra animasjoner og karaktermodeller til spillmekanikk helt ned til menyene, alt føles og spiller veldig mye som Sherlock Holmes Chapter One. Men for å være ærlig er det greit. Jeg vil mye heller ha mer av det samme, i stedet for ikke mer Sherlock Holmes - spesielt med tanke på utviklingsforholdene.

Dette er en annonse:

Når det er sagt, når jeg spiller videre gjennom demoen, begynner jeg å lure på om Sherlock Holmes The Awakened var riktig passform for det nåværende spillgrunnlaget. Selv om det er fint at puslespillløsninger ikke lenger krever mental gymnastikktilpasning av et mentalt asyl fra det 18. århundre, føltes det ikke helt riktig å bruke Mind Palace, vanligvis reservert for å sette sammen det større bildet, for å sette sammen en blåsepil som jeg pleide å ta ut en vakt, - spesielt siden jeg ikke engang kom på ideen selv. Så mens jeg likte min korte tid med spillet, bekymrer jeg meg for hvor mange av mekanikkene som virkelig passer til dette mer lineære eventyret.

Et annet nytt element som føles litt skodd inn er Sherlock selv. I det originale spillet var han en klassisk britisk gentleman med tørt vidd og ganske stiv oppførsel. The Awakened bygger videre fra Chapter One, og har nå en yngre, mer smidig Holmes mer i tråd med nyere tolkninger fra slike som Robert Downey Jr.

Jeg har allerede nevnt hans ganske flamboyante introduksjon, og på slutten av demoen, etter å ha fått vaktuniform og funnet bevis på forseelser på sykehuset, måtte jeg presentere bevis for en ung forbedret pasient - eller rettere sagt hennes snakkende dukke, som stadig fornedret meg mens kameraet hoppet rundt i en overdrevet, 70-tallets skrekkmote. Selvfølgelig kan humor og skrekk gå hånd i hånd. Men jeg er fortsatt usikker på om det vil være tilfelle her siden jeg ikke var det minste redd under min gjennomspilling - og jeg antar det er en følelse verdt å sikte på når holed opp i en sinnssyk asyl drevet av psykopatiske nonner tilber Cthulhu eller noe av den rekkefølgen.

På dette tidspunktet vil det sannsynligvis ikke komme som noen overraskelse at The Awakened ser veldig mye Sherlock Holmes Chapter One, men litt verre på noen områder, for eksempel at karaktermodellene er litt blanke og har helt ærlig forferdelig leppesynkronisering (noe som med rimelighet kan forventes å ha forbedret seg i den endelige utgivelsen). Jeg hadde ikke noe imot det, da denne stivheten faktisk innpodet noe av skrekken og uroen som gjorde utviklerens forrige Lovecraftian-temaspill, The Sinking City, så minneverdig.

Etter å ha spilt rundt en time, selv om det er litt grovt rundt kantene, er jeg ganske sikker på at The Awakened vil appellere til de som likte utviklerens tidligere Sherlock Holmes-spill. Pokker, det kan til og med trekke inn noen nye spillere takket være Lovecraftian-premisset. Men om det faktisk vil forbedre seg fra de tidligere spillene, er jeg fortsatt ikke sikker på. Å blande det gamle og det nye, ved hjelp av spillmekanikk som ikke er designet for denne spesielle typen historie, er - ikke ulikt å ha på seg visse gammeldagse kostymer til en moderne Halloween-fest - litt av en gamble. Vi får se om det lønner seg når Sherlock Holmes The Awakened slipper «tidlig i 2023».