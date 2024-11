Du kan nå spille Halo: Combat Evolveds kampanje i virtuell virkelighet

HQ

Til tross for at det er en serie som sannsynligvis passer godt til virtual reality-formatet (med førstepersonsperspektiv og visning av all spillerinformasjon i form av et hjelmgrensesnitt), har Halo aldri utforsket dette området av spill. Men hvis du har lett etter en måte å forbedre de oppslukende kvalitetene i eventyrene dine med Master Chief, har vi noen gode nyheter til deg.

Modderen LivingFray har laget en VR-mod for Halo: Combat Evolved som lar spillerne oppleve kampanjen i VR-format. Det er en mod for PC-originalutgivelsen av spillet fra 2003 og er ikke kompatibel med Halo: The Master Chief Collection, men det tilbyr tohåndssikting, bevegelseskontrollert lommelykt, nærkamp og huking, et flytende trådkors, 6DoF-synkronisert stereovisning, våpensikting og granatsikting, og sporede kontrollere også.

Modet er tilgjengelig for nedlasting via GitHub, og du kan til og med se det i aksjon i denne episke videoen fra LunchAndVR (takk, UploadVR).