Du kan nå trene med figurer du ikke eier i MultiVersus

Som vi påpekte i vår anmeldelse av MultiVersus, var det en mangel at Player First Games valgte å fjerne muligheten til å prøve ut alle fightere i spillets treningsmodus (noe som var mulig i fjorårets betaversjon). Å teste hvordan karakterene føles å spille med er både nyttig for å vite om det er verdt å investere i dem, og gir også en god mulighet til å lære hvordan alle fighterne presterer, slik at du er bedre forberedt når du møter dem.

Og heldigvis har utviklerne nå kommet til samme erkjennelse og bestemt seg for å gjøre noe med det. I den første store oppdateringen til spillet har muligheten til å trene med figurer du ikke eier blitt lagt til. I tillegg får du nå igjen XP bare ved å spille og trenger ikke lenger å delta i daglige utfordringer.

Som prikken over i-en har vi fått diverse feilrettinger og optimaliseringer, og flere karakterer har også fått en overhaling. Banana Guard er nå litt mindre kjip å slåss mot (selv om vi antar at det trengs flere nerfs), mens Stripe og Taz har blitt forbedret.

Sjekk ut alle de nye funksjonene i oppdateringen her, og ikke glem å lese anmeldelsen vår.