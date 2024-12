Du kan sikkert gjette hvilket fotballag som fikk flest følgere på sosiale medier i 2024

HQ

Hvilken er den største fotballklubben i verden? Det finnes flere måter å måle det på: kanskje antall titler de har vunnet? Publikumstilstrømningen de har på stadionene sine? Inntektene de får hvert år? Ulike målemetoder kan brukes for å forsøke å kaste lys over et ellers subjektivt tema, men hvis vi tar en titt på en veldig moderne målemetode som antall følgere på sosiale medier, finner vi en klar vinner: Real Madrid.

Dataanalytikeren Football Benchmark har sett på hvilke klubber som har fått flest følgere mellom 17. desember 2023 og 17. desember 2024. Og Real Madrid, som allerede var den mest fulgte klubben i verden, fikk hele 44,5 millioner nye følgere på tvers av alle sine sosiale medieplattformer (Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube og Weibo), en økning på 11 % i forhold til 2023.

Real Madrid følges med en viss avstand av FC Barcelona, som fikk 23,8 millioner følgere, en økning på 6 %. På tredjeplass kommer Atlético de Madrid, som fikk 34 % flere følgere enn i 2023.

Dette er en beregning som tar hensyn til fotballklubber over hele verden, men hvis vi tar hensyn til andre klubber som Real Sociedad, Cádiz, Betis eller Athletic Bilbao, tar spanjolene mer enn 50 % av listene. Er spanske fans mer vant til sosiale medier?

Mens antall følgere stort sett er meningsløst når det gjelder prestisje, er Real Madrid også "champion" i en annen kategori: Den var nok en gang den mest verdifulle fotballklubben i verden i 2024, ifølge Forbes, selv om det er veldig langt fra de pengesummene NFL- og NBA-lagene er vant til...