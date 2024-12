Hvor mange fotballag er blant de 50 mest verdifulle lagene i verden?

HQ

Forbes offentliggjorde i forrige uke den årlige listen over verdens mest verdifulle idrettslag i 2024. Dette måles utelukkende ut fra økonomiske termer: ikke publikum, ikke resultater, men hvor mye penger de tjener. Og som vanlig kommer de fleste av dem fra USA.

Nærmere bestemt kommer 29 av de 50 beste lagene fra NFL og 12 fra NBA, som er den konkurransen som har økt mest i verdi. Dallas Cowboys er for niende år på rad det mest verdifulle laget, med 10,1 milliarder dollar. Golden State Warriors er nummer to, med 8,8 milliarder dollar.

Europeisk fotball er kanskje en av de mest fulgte idrettene i verden, men bare syv lag er blant de 50 mest populære. Real Madrid er det første, på 12. plass, med 6,6 milliarder dollar, på lik linje med Philadelphia Eagles.

Resten av fotballagene er Manchester United (14. plass), FC Barcelona (20. plass), Liverpool (27. plass), Manchester City (33. plass), Bayern München (34. plass) og Paris Saint-Germain (47. plass).

Hvis du er ute etter andre idretter, er baseball den eneste andre som dukker opp, med tre MLB-lag. Det er ingen Formel 1: De eneste lagene som var med i fjor, Ferrari og Mercedes, har falt ut av topp 50.

Dette viser at til tross for at det er idretter som bare finnes i ett land, overgår kommersialiseringen av amerikansk idrett, og da først og fremst medieavtalene, langt det arbeidet som gjøres i Europa. Finansanalytikere studerer hvert år hvordan man kan maksimere fortjenesten til lag og merkevarer som i teorien burde være mer verdifulle, ettersom de har en verdensomspennende appell. Forhåpentligvis vil den løsningen de kommer frem til, ikke skade supporternes opplevelse av å se dem...