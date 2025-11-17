Du kommer ikke bare til å løpe og drepe i Operation Highjump: The Fall of Berlin

Når vi tenker på spill som utspiller seg i virkelige kriger, tenker vi ofte på strategisjangeren. Men i Operation Highjump: The Fall of Berlin har du mye mer kontroll over handlingen på dine egne sidescrollende slagmarker, med noen taktiske elementer strødd inn.

Vi snakket med Miki Carrillo, Mansion Games' hovedkunstner og programmerer, på Barcelona Game Fest nylig, og spurte hvordan spillet fungerer med denne blandingen av sidescrollende action og taktikk. "Det er ikke bare å løpe til høyre, du vet, det er ikke bare å løpe og drepe," sa han. "Du må gjøre ting, du må få tak i objekter, du trenger objekter for å gjøre ting. Du må snakke med NPC-er, så det er mange bakgrunner og mange ting du må gjøre."

Operation Highjump: The Fall of Berlin tar også andre verdenskrig på en litt mer lättsinnig måte, og gir oss en dose magi og merkelighet i sin versjon av de historiske hendelsene. Det kan du lese mer om i det fullstendige intervjuet med Miki Carrillo nedenfor: