Du må betale ekstra for å utføre et Jabba the Hutt-oppdrag i Star Wars Outlaws

HQ

I går fikk vi endelig en bedre titt på Star Wars Outlaws, som lanseres i slutten av august og ærlig talt ser veldig bra ut. Det vil by på mye å gjøre i en åpen verden, men med mindre du er villig til å betale mer, bør du ikke forvente å kunne gjøre alt.

Ubisoft har beskrevet sesongpasset som følger med de dyrere utgavene Gold (koster hele £104,99 / €119,99) og Ultimate, men som også kan kjøpes separat. Det avslører at det finnes et eksklusivt oppdrag som bare er tilgjengelig for de som kjøper enten Season Pass eller Gold/Ultimate -utgaven, og for å gjøre vondt verre er det et oppdrag som lar oss møte Jabba the Hutt som heter Jabba's Gambit, beskrevet slik :

"Akkurat idet Kay setter sammen et mannskap til Canto Bight-kuppet, får hun en jobb fra selveste Jabba the Hutt. Det viser seg at ND-5 skylder Jabba en gammel gjeld, og han har kommet for å inndrive den..."

Jabba og veggdekorasjonen hans (Han Solo) ble vist i den nye traileren vi fikk se i går, og vi vet ikke om den eneste måten å møte ham på er ved å kjøpe dette eksklusive oppdraget, eller om det også blir andre muligheter til å gjøre forretninger med den legendariske gangsteren i Star Wars Outlaws. Vi får bare vente og se.

At folk må betale ekstra for å få møte Jabba the Hutt, er i og for seg veldig passende for den griseaktige romgangsteren, og noe han helt sikkert ville bifalt - men hva synes du om praksisen med å stenge inne historieinnhold i et enspillerspill?