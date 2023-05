Du trenger ikke å ha spilt Breath of the Wild for å ha glede av Tears of the Kingdom, sier Nintendo

HQ

Nå er det bare tre dager til lanseringen av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Oppfølgeren til Breath of the Wild vil ta oss til en mye mer forseggjort versjon av Hyrule, med utrolige nye evner for Link.

Det ser ut til å bli en minneverdig tittel på alle måter (våre førsteinntrykk, for bevis). Men det vil være de som er motvillige til å hoppe inn i spillet ved lanseringen hvis de ikke har spilt forgjengeren, men for de som føler det slik: ingen grunn til bekymring, Nintendo sier at det ikke er noe problem.

I en ny utgave av hans spesielle 'Ask the Developer' vol 9 (nå pensjonert, kanskje fordi den ble utgitt for tidlig), sa Eiji Aonuma at å ha spilt Breath of the Wild ikke er en forutsetning for å nyte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, da det er "veldig enkelt å integrere i det" og spillsystemene "er veldig intuitive".

Tears of the Kingdom-regissør Hidemaro Fujibayashi forklarte hvordan teamet har sørget for at historien er "behagelig" for både nye og tilbakevendende spillere. Likevel vil vi anbefale å spille Breath of the Wild først, om ikke annet for å yte rettferdighet til en av de viktigste og mest definerende titlene det siste tiåret.