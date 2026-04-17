Du vil kunne se Good Boy på Disney+ innen utgangen av april

Disney+-abonnementet ditt er i ferd med å bli enda mer verdifullt, for i slutten av april kommer den ferske skrekkfilmen Good Boy til strømmeplattformen.

Filmen, som debuterer som en del av Hulu-tilkoblingen, Good Boy dreier seg om en hund som forsøker å beskytte eieren sin mot ondsinnede overnaturlige krefter som bor i det nye hjemmet paret har flyttet til.

Good Boy er regissert av Ben Leonberg, og hovedrolleinnehaveren er Hollywoods nyeste hundebesettelse, den karismatiske Indy the Dog, som har stjålet utallige rampelys den siste tiden på premierer og prisutdelinger.

Når det gjelder den nøyaktige datoen Good Boy kommer på Disney+, vil filmen kunne sees fra 25. april. Hvis du er usikker på hva du kan forvente deg av filmen, kan du lese vår egen anmeldelse og til og med se en full trailer nedenfor.