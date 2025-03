Dune: Awakening sine Deluxe- og Ultimate-utgaver avslørt

HQ

Vi er bare et par måneder unna utgivelsen av Dune: Awakening, og forhåndsbestillinger for spillet er nå live. FunComs overlevelsesspill i Frank Herberts ikoniske sci-fi-univers ser imponerende ut så langt, og vi har nå noen flere detaljer om de forskjellige utgavene du kan kjøpe, samt PC-spesifikasjonene du trenger for å kjøre spillet.

Dune: Awakening sin Standard Edition koster $49.99, mens Deluxe Edition koster $69.99 med Ultimate Edition er den dyreste på $89.99. Hvis du betaler for enten Deluxe- eller Ultimate Edition, får du tilgang til fremtidige DLC-er i Season Pass og 5-dagers tidlig tilgang. Du får også Sardukar Armour ved å kjøpe Deluxe Edition, og i Ultimate Edition får du en ekstra stillbildedrakt fra 2021-filmen, en digital kunstbok, et digitalt lydspor, unike fargemønstre og Caladan Palace-byggesettet.

Hvis du vil være sikker på at du ikke kaster bort penger på noen av disse utgavene, er PC-spesifikasjonene du trenger for å kjøre spillet som følger :

Minimum





OS: Windows 10 64-bit (eller nyere)



Prosessor: Intel Core i5-7400, AMD Ryzen 3 1200



Minne: 16 GB RAM



Grafikk: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB), AMD Radeon 5600XT (6 GB)



Lagringsplass: 60 GB tilgjengelig plass



Anbefalt





OS: Windows 10 64-bit (eller nyere)



Prosessor: Intel Core i7-10700K, AMD Ryzen 5 2600X



Minne: 16 GB RAM



Grafikk: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB), AMD Radeon 6700XT (12 GB)



Lagringsplass: 75 GB tilgjengelig plass



Spesifikasjonene er ikke for krevende, spesielt hvis du ikke bryr deg om å ha de anbefalte delene i PC-en din. Det er også verdt å merke seg at dette spillet ikke vil lanseres i tidlig tilgang, og vil i stedet være et komplett spill, noe som er ganske sjelden for store overlevelseshåndverkstitler. Det vil være valgfri DLC i fremtiden, men det vil ikke være noen abonnementer, og gratis oppdateringer vil også legge til mer innhold over tid, som forklart i et nytt innlegg fra FunCom.

Dune: Awakening lanseres på PC den 20. mai.