Dune: Awakening er Funcoms nye MMO-spill

Godt over tre år har gått siden Funcom annonserte at de hadde tre Dune-spill under utvikling. Forrige desember avduket de strategispillet Dune: Spice Wars, og nå har tiden kommet for de jeg tror de fleste er mest spent på.

Funcom-logoen dukket opp i kveldens Gamescom Opening Night Live-sending for å gi oss den første traileren fra det Conan Exiles-inspirerte Massive Multiplayer Online-overlevelsesspillet studioet har jobbet på i mange år nå. Det heter Dune: Awakening, og skal la oss forsøke å gå fra å bare overleve til å dominere i kamp mot tusenvis av andre spillere på samme server.

Utenom det får vi bare vite at spillet vil la oss utforske Arrakis i et univers som blander Frank Herbert sin litteratur med Denis Villeneuve sin film, samt tilfører et par nye elementer fra utviklerne selv. Traileren får det jo også til å virke som om muligheten til å ri på de massive markene byr seg, noe som sikkert er nok til å rettferdiggjøre et kjøp når spillet lanseres en gang i fremtiden. Lovnader om spesielle ferdigheter basert på hvilke krydder vi får i oss høres heller ikke så verst ut.